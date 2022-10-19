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Бочкарёв: Вблизи станции "Кунцевская" Большой кольцевой линии метро появился амфитеатр

14:34
  • среда
  • 19 октября 2022

Работы по благоустройству завершены

Работы по благоустройству возле станции "Кунцевская" БКЛ полностью завершены. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

Рядом с улицей Ивана Франко в полукруглой нише устроен амфитеатр, также установлены поворотные парковые кресла и качели, рассказал Бочкарев.

Станция "Кунцевская" связала три линии метро и первый Московский центральный диаметр "Одинцово – Лобня". С вводом станции БКЛ здесь появился крупный транспортно-пересадочный узел.

В свою очередь генеральный директор "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что территория возле станции имеет сложный рельеф, поэтому специалисты создали закрытое пространство для отдыха, отделив его от транзитной зоны и Рублевского шоссе, при этом частично скрыв из виду технические сооружения метрополитена.

"Внешний вид территории благоустройства перекликается с интерьером станции "Кунцевская" за счет дизайнерских решений и используемых материалов. Венткиоски имеют круглую форму, озелененные вокруг участки составляют с ними единый ансамбль", – рассказал Кравцов.

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Проект благоустройства возле станции БКЛ
Проект благоустройства возле станции БКЛ
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