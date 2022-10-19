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МВД за пять лет предотвратило 40 случаев стрельбы в школах

15:22
  • среда
  • 19 октября 2022

Статистику привел глава ведомства Владимир Колокольцев

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что с 2017 года МВД предотвратило 40 случаев стрельбы в школах, передает РБК.

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Как уточнил глава ведомства, только с начала текущего года главы районных администраций и директора школ получили 7 тысяч обращений от правоохранителей с указанием слабых мест в обеспечении безопасности детей.

По словам Колокольцева, МВД займется мониторингом социальных сетей, чтобы выявлять "лиц, склонных к суицидальным поступкам, и, тем более, склонных к убийству других детей".

Вместе с тем министр пожаловался, что в МВД не передают данные о состоящих на учете в психоневрологических диспансерах. При наличии такой информации сотрудники правоохранительных органов смогли бы предотвратить гораздо больше инцидентов со стрельбой.

"Ну соседи видят, что человек ведет себя неадекватно, ну обратите внимание, не проходите мимо", - призвал Колокольцев.

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