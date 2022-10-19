Путин ввел военное положение в новых регионах России

Речь о ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях

Президент России Владимир Путин объявил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Как отметил глава государства, украинские спецслужбы пытаются организовывать диверсии на территории России. Именно ими был осуществлен взрыв на Крымском мосту.

Также Путин сообщил, что главы всех регионов страны будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. Специальный координационный совет возглавит премьер Михаил Мишустин.

"Действия глав регионов должны соответствовать обстановке в том или ином субъекте федерации", - подчеркнул российский лидер.

Он уточнил, что в президентском указе будет предусмотрено несколько уровней реагирования на возникающие риски в сфере безопасности.

Указ о введении военного положения опубликован на сайте Кремля.

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