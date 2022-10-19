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Путин дал дополнительные полномочия главам регионов

14:53
  • среда
  • 19 октября 2022

На новых территориях должны быть созданы штабы территориальной обороны

Президент России Владимир Путин в среду проводит заседание Совета безопасности. Среди прочего, глава государства наделил глав регионов дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. Указ опубликован на сайте Кремля.

"В сегодняшней ситуации считаю необходимым наделить дополнительными полномочиями руководителей всех российских регионов", - сказал Путин.

По его словам, высшие должностные лица субъектов должны уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищенность критически важных объектов, поддержание общественного порядка, повышение устойчивости работы экономики, промышленности и расширению выпуска продукции, необходимой для специальной военной операции.

По словам российского лидера, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях должны быть созданы штабы территориальной обороны. Путин также поручил создать специальный координационный совет, его возглавит премьер Михаил Мишустин.

Список поручений опубликован на сайте Кремля.

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