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Путин: киевский режим отказался от переговоров

14:53
  • среда
  • 19 октября 2022

Обстрел российских территорий продолжается

Власти Киева отказываются проводить переговоры с Россией.

Об этом в среду, 19 октября, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совбеза страны. Украина продолжает обстреливать новые российские территории, используя террористические методы.

"Киевский режим, как известно, отказался признать волю и выбор людей, отвергает любые предложения о переговорах. Напротив, продолжаются обстрелы, гибнут мирные люди", - заявил Путин.

Именно украинскими спецслужбами был организован взрыв на Крымском мосту, подчеркнул президент. Кроме того, преступники готовили теракты и в других регионах России, в том числе в местах массового пребывания людей. Они успешно пресечены.

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