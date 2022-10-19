Путин: киевский режим отказался от переговоров

Обстрел российских территорий продолжается

Власти Киева отказываются проводить переговоры с Россией.

Об этом в среду, 19 октября, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совбеза страны. Украина продолжает обстреливать новые российские территории, используя террористические методы.

"Киевский режим, как известно, отказался признать волю и выбор людей, отвергает любые предложения о переговорах. Напротив, продолжаются обстрелы, гибнут мирные люди", - заявил Путин.

Именно украинскими спецслужбами был организован взрыв на Крымском мосту, подчеркнул президент. Кроме того, преступники готовили теракты и в других регионах России, в том числе в местах массового пребывания людей. Они успешно пресечены.

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