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Путин дал поручение по выплатам мобилизованным

15:00
  • среда
  • 19 октября 2022

Минимальные выплаты мобилизованным должны составлять не менее 195 тысяч

Владимир Путин, выступая на Совете безопасности России в среду, 19 октября, затронул тему выплат мобилизованным.

Глава государства рассказал, что дал поручение о неукоснительности сроков и размеров выплат. Они, напомнил Путин, должны составлять не менее 195 тысяч рублей в месяц, включая период подготовки.

Кроме того, правительству поручено совместно с Минобороны обеспечить своевременное получение денежного довольствия и отдельных выплат каждым военнослужащим. 

Руководителям регионов поручено оказывать содействие в организации мест размещения мобилизованных, их материально-техническом обеспечении, а также в организации мероприятий по подготовке и обучению. Также регионам поручено обеспечить социальную поддержку семей мобилизованных.

Список поручений опубликован на сайте Кремля.

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