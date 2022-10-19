Путин дал поручение по выплатам мобилизованным

Минимальные выплаты мобилизованным должны составлять не менее 195 тысяч

Владимир Путин, выступая на Совете безопасности России в среду, 19 октября, затронул тему выплат мобилизованным.

Глава государства рассказал, что дал поручение о неукоснительности сроков и размеров выплат. Они, напомнил Путин, должны составлять не менее 195 тысяч рублей в месяц, включая период подготовки.

Кроме того, правительству поручено совместно с Минобороны обеспечить своевременное получение денежного довольствия и отдельных выплат каждым военнослужащим.

Руководителям регионов поручено оказывать содействие в организации мест размещения мобилизованных, их материально-техническом обеспечении, а также в организации мероприятий по подготовке и обучению. Также регионам поручено обеспечить социальную поддержку семей мобилизованных.

Список поручений опубликован на сайте Кремля.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"