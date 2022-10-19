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Путин призвал скорректировать концепцию миграционной политики

15:47
  • среда
  • 19 октября 2022

Президент объяснил это изменениями в мире

России необходимо скорректировать действующую концепцию государственной миграционной политики c учетом новых реалий. Такое поручение в среду, 19 октября, дал российский лидер Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности.
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Глава государства отметил, что ситуация в мире динамично меняется, в том числе в сфере миграции, поэтому нужно оперативно реагировать на все изменения. Эта сфера крайне чувствительна для национальной безопасности, для стабильного развития России и нашего общества, подчеркнул Владимир Путин.

Российская концепция миграционной политики, по словам Путина, должна в полной мере учитывать все существующие и потенциальные вызовы, а также стать основой для дальнейшего совершенствования законодательства, сообщает ТАСС.

В августе заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил о подготовке законопроекта, касающегося иностранных граждан. Как уточнил политик, с учетом новых требований и реальной ситуации необходимо оценить потребность профильных структур в оборудовании, технике и других материальных ресурсах.

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