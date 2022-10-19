Совфед в срочном порядке рассмотрит указ президента о военном положении

Сенаторы займутся этим уже сегодня

Совет Федерации рассмотрит указ президента России о введении военного положения новых российских регионах в кратчайший срок, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Агентству ТАСС в верхней палате парламента сообщили, что вопрос об утверждении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях будет рассмотрен уже в среду.

Президент России Владимир Путин сообщил о подписании указа на заседании Совета безопасности. Российский лидер напомнил, что на этих территориях до вступления в состав России действовал режим военного положения. Теперь же необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства.

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