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В приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования"

15:06
  • среда
  • 19 октября 2022

Указ подписал Путин

Президент России Владимир Путин ввел в приграничных с Украиной и новыми территориями регионах средний уровень реагирования.

Это Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области, говорится в тексте указа. 

Введение среднего уровня  реагирования подразумевает:

— усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;

— введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;

— временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений;

— введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней;

— ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра;

— введение контроля за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.

В остальных регионах ЦФО и ЮФО - уровень повышенной готовности.

В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях введен режим максимального уровня реагирования на риски в сфере безопасности. В регионах будут созданы штабы территориальной обороны.

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