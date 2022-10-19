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Песков ответил на вопрос о закрытии российских границ

15:22
  • среда
  • 19 октября 2022

В четырех регионах страны введено военное положение

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что закрытие границ в свете введения военного положения в четырех российских регионах не планируется.

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Министерство иностранных дел при этом заявило, что Россия не планирует вводить дополнительные ограничения на выезд из страны.

Ранее в среду Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях. Вместе с тем в приграничных регионах России (Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области) вводится "средний уровень реагирования".

В остальных регионах ЦФО и ЮФО действует "уровень повышенной готовности".

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