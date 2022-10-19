ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД России опроверг введение ограничений на выезд из страны

15:30
  • среда
  • 19 октября 2022

Таких планов нет

Россия не планирует вводить какие-либо дополнительные ограничения на выезд со своей территории. Об этом в среду, 19 октября, рассказал заместитель главы российского Министерства иностранных дел Евгений Иванов.
Евросоюз продолжает попытки доказать изоляцию Москвы

Дипломат также сообщил, что Москва не намерена закрывать свои дипломатические представительства в западных государствах и инициировать сокращение количества российских дипломатов в европейских странах, поскольку "там уже некуда уменьшать количество".

Иванов отметил, что российская сторона рассматривает возможность открытия новых генконсульств в ряде государств, где фиксируется значительный туристический поток из России, сообщает ТАСС.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что для России не имеет смысла сохранять прежнее присутствие в западных странах, поскольку Европа решила закрыться от нас. Как отметил дипломат, "насильно мил не будешь".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Пассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.