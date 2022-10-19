МИД России опроверг введение ограничений на выезд из страны

Таких планов нет

Россия не планирует вводить какие-либо дополнительные ограничения на выезд со своей территории. Об этом в среду, 19 октября, рассказал заместитель главы российского Министерства иностранных дел Евгений Иванов.

Дипломат также сообщил, что Москва не намерена закрывать свои дипломатические представительства в западных государствах и инициировать сокращение количества российских дипломатов в европейских странах, поскольку "там уже некуда уменьшать количество".

Иванов отметил, что российская сторона рассматривает возможность открытия новых генконсульств в ряде государств, где фиксируется значительный туристический поток из России, сообщает ТАСС.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что для России не имеет смысла сохранять прежнее присутствие в западных странах, поскольку Европа решила закрыться от нас. Как отметил дипломат, "насильно мил не будешь".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"