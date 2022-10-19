ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поручил усилить меры безопасности в российских регионах

15:31
  • среда
  • 19 октября 2022

На объектах, обеспечивающих работу транспорта, коммуникаций и связи вводится особый режим

Президент России Владимир Путин поручил усилить меры безопасности в регионах, входящих в состав Центрального федерального округа и Южного федерального округа. Это не касается приграничных регионов, в которых отдельной статьей указа главы государства от 19 октября 2022 года вводится средний уровень реагирования на угрозы.

Путин ввел военное положение в новых регионах России
Путин дал поручение по выплатам мобилизованным

В указанных субъектах вводится режим повышенной готовности. В его рамках органам исполнительной власти предписано провести мероприятия по защите населения. В их числе - усиление охраны общественного порядка, охраны военных, государственных и специальных объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения.

В соответствии с указом, на объектах, обеспечивающих работу транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, вводится особый режим. Ограничивается движение транспортных средств, осуществляется их досмотр. Вводится контроль за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, их работу используют для нужд обороны, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

"Перечень реализуемых мер, сроки, особенности и порядок их реализации определяются решениями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации самостоятельно с учетом текущей ситуации и возникающих рисков на территории этого субъекта Российской Федерации", - подчеркивается в документе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Сотрудники ДПС
Сотрудники ДПС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.