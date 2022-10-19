Путин поручил усилить меры безопасности в российских регионах

На объектах, обеспечивающих работу транспорта, коммуникаций и связи вводится особый режим

Президент России Владимир Путин поручил усилить меры безопасности в регионах, входящих в состав Центрального федерального округа и Южного федерального округа. Это не касается приграничных регионов, в которых отдельной статьей указа главы государства от 19 октября 2022 года вводится средний уровень реагирования на угрозы.

В указанных субъектах вводится режим повышенной готовности. В его рамках органам исполнительной власти предписано провести мероприятия по защите населения. В их числе - усиление охраны общественного порядка, охраны военных, государственных и специальных объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения.

В соответствии с указом, на объектах, обеспечивающих работу транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, вводится особый режим. Ограничивается движение транспортных средств, осуществляется их досмотр. Вводится контроль за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, их работу используют для нужд обороны, говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

"Перечень реализуемых мер, сроки, особенности и порядок их реализации определяются решениями высшего должностного лица субъекта Российской Федерации самостоятельно с учетом текущей ситуации и возникающих рисков на территории этого субъекта Российской Федерации", - подчеркивается в документе.

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