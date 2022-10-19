Власти Херсонской области рассказали об успешном сдерживании ВСУ

Линия обороны на херсонском направлении не сдвинулась

Российские военные успешно справляются с пресечением попыток Вооруженных сил Украины прорваться к Новой Каховке. Об этом в среду, 19 октября, рассказал заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Политик сообщил в эфире Первого канала, что линия обороны на херсонском направлении не сдвинулась ни на сантиметр.

При этом продолжается эвакуация гражданского населения Херсонской области с правого берега Днепра. За два дня было эвакуировано порядка 5 тысяч человек, всего власти региона планируют переправить на левый берег около 50 тысяч жителей.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти региона ожидают наступления украинских войск, но сил хватает, чтобы отразить его и перейти в контрнаступление. Сдавать Херсон ВСУ никто не планирует.

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