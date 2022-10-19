Взрывы прогремели в Киеве и Ивано-Франковске

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

В столице Украины снова гремят взрывы. Местные СМИ сообщают также об ударах по объектам в Ивано-Франковской области Украины.

"Сообщают о нескольких взрывах Киеве. Предварительно, сработала система ПВО. Также сообщают о взрывах в Ивано-Франковской области и повторных звуках взрывов в Киеве", — приводят сообщения украинской прессы "Известия".

Воздушная тревога объявлена с утра 19 октября по всей территории Украины. Взрывы гремели в Винницкой области, в районе Ладыжинской ТЭС. В результате удара по Житомиру поврежден энергообъект, в городе не работает электротранспорт. В Киеве сработала система ПВО.

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