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Минцифры запустило маркетплейс российского ПО

16:01
  • среда
  • 19 октября 2022

Правообладатели должны подать заявки через портал "Госуслуг"

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России объявило в Telegram о запуске онлайн-магазина отечественного программного обеспечения.

"Минцифры запустило маркетплейс российского ПО. На портале Russoft.ru собраны отечественные программные продукты, представленные на рынке и включенные в реестр российского ПО", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для размещения решений на маркетплейсе правообладатели должны подать заявки через портал "Госуслуг".

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