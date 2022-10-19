Урожай зерна в России побил исторический рекорд

Об этом рассказали в Минсельхозе

Уборка зерновых в России еще продолжается, но уже достигнуты исторические показатели. Об этом в среду, 19 октября, рассказали в российском Министерстве сельского хозяйства.

Ведомство уточнило в своем Telegram-канале, что уже собрано 147,5 млн тонн в бункерном весе (в первоначально оприходованном весе, до сушки и удаления зерновых отходов).

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев отметил, что по итогам 2022 года власти рассчитывают достичь показателя урожая зерновых в 150 млн тонн. Выступая на заседании оперативного штаба в ведомстве, министр назвал это безусловным успехом российских аграриев и всего сельского хозяйства в целом.

Ранее руководитель Российского зернового союза Аркадий Злочевский рассказал, что урожай риса в России в 2022 году снизится до 960 тыс. тонн против обычного урожая в размере 1,1 млн тонн, однако дефицитом риса россиянам это не грозит. Что касается урожая гречихи в России, Злочевский отметил, что в 2022 году ожидается урожай этой культуры в объеме около 2,3 млн тонн.

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