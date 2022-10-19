Германия объяснила ужесточение визовых требований к россиянам

От россиян требуют подтверждение платежеспособности из банков, которые работают в ЕС

Власти ФРГ решили ужесточить правила выдачи виз гражданам России в рамках адаптации к общеевропейским правилам. Такое заявление в среду, 19 октября, сделала официальный представитель Министерства иностранных дел Германии Кристофер Бургер.

Чиновник заявил, что "не правительство Германии ужесточает правила, но Еврокомиссия распространила скорректированные общие правила выдачи шенгенских виз россиянам".

По словам Бургера, поскольку введенные против российских банков санкции не позволяют гражданам России обеспечить финансирование своего пребывания в странах Шенгенской зоны, для получения туристических виз нужно предъявлять подтверждения из финансовых институтов, которые работают в ЕС.

Представитель МИД ФРГ объяснил это новым общим предписанием Еврокомиссии, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что россиянам, планирующим поездку в Германию, для оформления шенгенской визы, потребуется доказать свою финансовую состоятельность и намерение вернуться на родину. Об этом рассказали в визовом операторе ФРГ VisaMetric.

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