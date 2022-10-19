ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Германия объяснила ужесточение визовых требований к россиянам

16:32
  • среда
  • 19 октября 2022

От россиян требуют подтверждение платежеспособности из банков, которые работают в ЕС

Власти ФРГ решили ужесточить правила выдачи виз гражданам России в рамках адаптации к общеевропейским правилам. Такое заявление в среду, 19 октября, сделала официальный представитель Министерства иностранных дел Германии Кристофер Бургер.
В кабмине Грузии не нашли оснований вводить визовый режим с Россией

Чиновник заявил, что "не правительство Германии ужесточает правила, но Еврокомиссия распространила скорректированные общие правила выдачи шенгенских виз россиянам".

По словам Бургера, поскольку введенные против российских банков санкции не позволяют гражданам России обеспечить финансирование своего пребывания в странах Шенгенской зоны, для получения туристических виз нужно предъявлять подтверждения из финансовых институтов, которые работают в ЕС.

Представитель МИД ФРГ объяснил это новым общим предписанием Еврокомиссии, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что россиянам, планирующим поездку в Германию, для оформления шенгенской визы, потребуется доказать свою финансовую состоятельность и намерение вернуться на родину. Об этом рассказали в визовом операторе ФРГ VisaMetric.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Флаг Германии
Флаг Германии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.