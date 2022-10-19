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Собянин: в Москве приняты все меры по охране общественного порядка и стратегических объектов

16:22
  • среда
  • 19 октября 2022

Никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем персональном блоге, что во исполнение этих указов президента столичные власти примут необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения.

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"При этом должен сказать, что в настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится", - подчеркнул градоначальник.

Он добавил, что задачи по обеспечению устойчивости экономики, мерам безопасности, координации сил и средств реагирования, гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций будут решаться соответствующими федеральными и городскими службами.

"И, в основном, в рабочем режиме", - заключил мэр.

Ранее в среду Владимир Путин сообщил, что главы всех регионов страны будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. В ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях вводится военное положение, в приграничных регионах (Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области) - "средний уровень реагирования". В остальных регионах ЦФО и ЮФО действует "уровень повышенной готовности".

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