Херсон за два дня покинуло свыше 5 тысяч жителей

Людей будут размещать в пансионатах, домах отдыха и отелях на побережье Азовского и Черного морей

В Херсоне начали организованно перевозить жителей опасных районов на левый берег Днепра. Там для них уже подготовлены пункты временного размещения. В зависимости от личных пожеланий люди могут остаться поближе к дому или переехать в любой из регионов нашей страны. Власти им окажут все необходимое содействие. Почти весь аппарат администрации Херсонской области уже переведён на левый берег. Причиной эвакуации стали угрозы мирному населению со стороны киевского режима. Обстрелы ВСУ с каждым днем становятся все интенсивнее. А по данным нашего Минобороны, противник готовит еще более опасные провокации.

Набережная Днепра. Площадь возле Речного порта - место сбора горожан. Оно было указано в SMS-сообщениях, которые утром получили все жители Херсонской области. Отсюда на паромах и катерах людей перевозят с правого берега на левый. Обстановка в очереди спокойная, за порядком следят военные и сотрудники МЧС, разъясняют, что делать. Многие горожане выезжают на безопасную территорию самостоятельно - на личных автомобилях.

Утром после артподготовки ВСУ предприняли попытку наступления на участке фронта Новая Каменка - Берислав. В бой были брошены два пехотных и один танковый батальон, усиленные военными из США, Канады, Франции и Бельгии. Группы, проводившие разведку, обнаружены и отсечены огнем российской артиллерии.

Националисты несут крупные потери - только к утру не менее 25 боевиков убиты, уничтожены два украинских танка Т-64. Однако ВСУ могут предпринять повторные попытки прорыва. Накануне командующий группировкой СВО Сергей Суровикин заявил о том, что Киев готовит массированный ракетный удар по городу без разбора целей и плотине Каховской ГЭС - она расположена примерно в 50 километрах от областного центра. Существует угроза разрушения дамбы. В результате уровень воды в Днепре может подняться на метр-полтора и затопить отдельные микрорайоны и частный сектор. Ранее выпущенные с украинской стороны реактивные снаряды HIMARS уже повредили плотину и автомобильный Антоновский мост.

"В этих условиях нашей первоочередной задачей является сохранение жизни и здоровья мирных граждан. Поэтому прежде всего российская армия обеспечит безопасный, уже объявленный выезд населения по готовящейся правительством России программе переселения. Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсон будут зависеть от складывающейся военно-­тактической ситуации", - сообщил Суровикин.

На левый берег Днепра и оттуда в другие российские регионы необходимо эвакуировать до 60 тысяч человек. За последние два дня город покинуло свыше 5 тысяч жителей, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Сальдо. Людей будут размещать в пансионатах, домах отдыха и отелях на побережье Азовского и Черного морей. Власти разослали памятку, что на время отъезда необходимо взять с собой документы, деньги, теплую одежду и ценные вещи, телефон, аптечку, а также запас еды и воды на два-три дня. Вес багажа не должен превышать 50 килограммов.

Для помощи при эвакуации маломобильных граждан просят обратиться на горячую линию - заявки принимают сотрудники МЧС и выезжают по указанным адресам. Власти обходят дома и предупреждают жителей, что оставаться на правом берегу Днепра небезопасно. Выезд из Херсона - свободный, въезд только по пропускам комендатуры. В основном для тех, кто занимается снабжением и занят в коммунальных службах. Сейчас в городе продолжают работать магазины - возможность купить продукты есть.

"По поводу въезда на территорию Херсонской области - на 7 дней въезд для гражданских закрыт на всех направлениях через все переправы. Въезд продуктов питания, грузовых автомобилей открыт. Все на самом деле работает. Все системы энергообеспечения, воды и жизнеобеспечения города", - сообщил Кирилл Стремоусов, заместитель главы администрации Херсонской области.

На безопасной территории людям предложены два варианта. Переждать и вернуться в свои дома, когда угроза Херсону будет снята. Либо начать оформление сертификата на приобретение жилья в других российских регионах.

Егор Киселев, "ТВ Центр"

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