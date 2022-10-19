Инфляция в США бьет сорокалетние рекорды

При этом глава Минфина США пообещала Киеву еще 4,5 миллиарда долларов

Евросоюз за восемь месяцев смог сократить зависимость от российского газа на две трети - об этом сегодня сообщила председатель Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен радостно подчеркнула, что этот процесс идет даже быстрее, чем ожидалось. Вот только такой оптимизм в Старом Свете разделяют далеко не все. Энергетический кризис набирает обороты, угрожая предстоящей зимой оставить европейцев вообще без тепла. В Брюсселе призывают граждан потерпеть - назло Москве. И продолжают накачивать Киев деньгами.

Британские таблоиды пугают население отключением электричества по вечерам. В и без того самые мрачные месяцы года - январь и февраль. Такое в стране уже было. Полвека назад.

Опрос главврачей клиник в Германии показал: в случае тотального блэкаута 80% больниц не протянут без электричества и недели.

Национальная служба здравоохранения Великобритании в глубоком упадке и готовится к одной из самых тяжелых зим. Минфин предупредил о сокращении расходов из-за рецессии и энергетического кризиса.

Но глава Еврокомиссии излучает невероятный по нынешним временам оптимизм. Не испортил настроение даже коррупционный скандал с закупкой возглавляемым ей ведомством почти 5 миллиардов доз вакцин против коронавируса. Член Европарламента Кристиан Терхес призвал Урсулу фон дер Ляйен уйти в отставку. Но та только посмеивается. Ежемесячное жалованье в 33 с половиной тысячи евро позволяет главе Еврокомиссии улыбаться, пока ее сограждане рыдают над космическими счетами.

А тут еще Брюссель нашел замену двум третям российского газа. Молчит, правда, во сколько раз дороже это обойдется. Европе все-таки оставляют шанс не остаться без голубого топлива совсем. Зависимость, правда, все равно останется, и газ будет российским. Но формально поставщиком станет Анкара. Странам, у которых в силу географических причин нет прямого доступа к СПГ, деваться некуда. Сегодня Реджеп Тайип Эрдоган заявил в парламенте, что предложение Владимира Путина о создании газового хаба в Турции уже вовсю прорабатывается.

"Европейские страны в настоящее время ищут, где бы взять природный газ. Слава богу, в Турции такой проблемы нет. Надеюсь, скоро мы станем газовым хабом. Мы создадим здесь хаб с турецким газом, поступающим из России, и мы сможем поставлять природный газ в Европу из Турции", - сказал турецкий лидер.

В среду стало известно, что власти Нидерландов вернули экспортные лицензии своей же компании, занимающейся обслуживанием газопровода "Турецкий поток". Ранее разрешительные документы отозвали из-за антироссийских санкций. На сегодняшний день эта ветка осталась последним надежным маршрутом поставок российского газа в Европу. Венгры выдохнули.

Турецкий хаб - вопрос будущего. А пока европейцам предлагают в едином порыве сократить потребление газа на 15%. Экономить придется минимум до марта следующего года, ведь евробюрократы платят дань Украине. Накануне Киеву выделили очередной транш - 2 миллиарда евро. Зеленский ждет еще 9. Опубликовал требование в социальных сетях. В комментариях - возмущенные европейцы.

Накануне глава Минфина США тоже пообещала Киеву еще 4,5 миллиарда долларов. Один из самых популярных американских ведущих Такер Карлсон набросился на Джо Байдена с резкой критикой: "Меня не беспокоит наша экономика, меня беспокоит Украина. Наша экономика чертовски сильна! Правда? Вы вообще видели рынки? Фондовый рынок стремительно падает. Инфляция достигла рекордных показателей".

Инфляция в США бьет сорокалетние рекорды. Но Вашингтон, похоже, заигрался в обострении обстановки в других странах. Теперь еще и грозит Пхеньяну. Южнокорейские и американские войска отрабатывают строительство понтонных мостов для переправы танков и другой бронетехники.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"