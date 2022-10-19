Патрушев предупредил о риске новой миграционной волны из-за санкций

Этому могут поспособствовать последствия ограничительных мер

Последствия ограничительных мер в экономике заставляют многих людей менять место жительства. Об этом в среду, 19 октября, рассказал секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.

Выступая на заседании Совбеза, которое провел глава государства Владимир Путин, политик отметил, что в мире насчитывается уже 280 млн мигрантов, что на 100 млн превышает показатель 20-летней давности.

Патрушев допустил, что новой миграционной волне в мире поспособствует, в числе прочего, вызванный западными санкциями энергетический кризис в Европе.

Как пояснил секретарь Совбеза, нелегитимные односторонние санкции Запада привели к существенному снижению уровня жизни населения в целом ряде государств, сокращению доступа к товарам первой необходимости, включая продукты питания и лекарственные средства, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо скорректировать действующую концепцию государственной миграционной политики c учетом новых реалий. Глава государства отметил, что ситуация в мире динамично меняется, в том числе в сфере миграции, поэтому нужно оперативно реагировать на все изменения.

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