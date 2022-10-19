У отца-инвалида из Москвы пытаются отобрать дочь

При этом заболевание Владимира Фалькова не накладывает никаких ограничений

Когда-то дочь Владимира Фалькова была с ним, ходила в детский сад, а осенью должна была пойти в художественную студию, но не успела - в сентябре ребенка с родителем уже не было. В квартире - множество детских вещей. Как будто дочь только вышла и вот-вот вернется. В комнате - тапочки, повсюду игрушки, а в коридоре - кепка и сандалии. Они уже явно не по сезону и, скорее всего, малы.

Жизнь в этой квартире как будто остановилась - тогда, в июле, когда девочку забрали в другую семью. Дело в том, что с июня прошлого года Владимир ограничен в родительских правах из-за инвалидности. У него есть наследственное неврологическое заболевание, из-за которого Владимиру чуть сложнее, чем остальным. Изменены походка и речь, хуже слушаются руки и замедлены реакции. Но это не мешало ему заботиться о себе и о дочери.

"Я полностью дееспособный человек. Один мой диагноз - только по заболеванию нервной системы", - говорит Владимир.

Заболевание не накладывает никаких ограничений - Владимир водит машину, сам готовит еду и по документам может брать под опеку детей. Но вынужден доказывать права на собственную дочь через суд. Это уже третье заседание по отмене ограничений в родительских правах. Ребенка привела вторая сторона - нынешний официальный опекун - дядя и бабушка со стороны матери, которой не стало почти сразу после родов.

"После рождения ребенка мама с ребенком уехали на территорию Украины, погостить там. Мама скоропостижно скончалась. И ребенок на несколько лет задержался на территории Украины у бабушки со стороны матери. Владимиру ребенка не отдавали. Спустя несколько лет удалось ее призвать на территорию Российской Федерации", - рассказала Анастасия Геласимова, координатор проекта помощи семьям в сложной жизненной ситуации "Волонтеры в помощь детям-сиротам".

Таким образом, возможность воспитывать дочь Владимир получил, когда Полине исполнилось уже два с половиной года. Почти три года девочка провела вместе с папой. Кажется, его особенностей она не замечала.

Одновременно с тем, как ребенок вернулся к Владимиру, родственники жены подали иск об ограничении его в правах. Суды шли два года.

"Они считают, что он представляет опасность и не способен заботиться о ребенке, поскольку есть такая инвалидность. К делу были приобщены старые его медицинские документы. Но там ничего не говорилось, что он опасен для ребенка. Просто диагнозы, и ничего. Экспертиза не проводилась", - продолжает Геласимова.

Владимир это решение считает фальсификацией. Ведь диагноз, который оказался решающим, в старых документах был указан под вопросом. Мужчине уже 40 лет, и с дочерью он может видеться в присутствии опекуна только два раза в месяц - один четверг и одну субботу. Сейчас все его надежды - на решение суда. Он готов снова пройти любые экспертизы и обследования, чтобы доказать свое право быть отцом.

"И мы, и органы опеки всячески поддерживаем Владимира, и никто не возражает, чтобы он восстановился в правах. Для этого Владимиру нужно предпринять несколько вещей. Это в том числе прохождение медицинской экспертизы", - сообщила Ольга Ярославская, уполномоченный по правам ребенка в Москве.

Сторона ответчиков на суде от общения отказалась, но по телефону опекун заверил, что девочке сейчас гораздо лучше, она с семьей дяди и бабушкой живет в Москве.

Ситуация получается очень грустная. С одной стороны, у девочки есть родные, которые в ней заинтересованы, и все по-своему желают ей добра. Но с другой - бесконечный спор, суды и упреки. Ребенок это чувствует, и выбор между близкими - непосильный. Может быть, сейчас - то самое время, когда стоит забыть взаимные обиды, услышать ребенка и объединиться, чтобы помочь маленькой девочке расти и быть счастливой - в большой семье, в которой есть и бабушки, и дядя, и родной отец.

Наталья Тарасова, Владимир Петров, Марина Глебова, Андрей Булычев, "ТВ Центр"

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