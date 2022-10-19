Мини-город несколько лет создавали из пластика по чертежам и фотографиям департамента градостроительной политики

"Макет Москвы" на ВДНХ отметил свой первый юбилей - 5 лет. Миниатюрная копия столицы стала популярной городской достопримечательностью, ее уже увидели 1,5 миллиона посетителей. И посмотреть там есть на что: тематические красочные шоу, световые эффекты и, конечно, Москва, какой ее вряд ли где-то еще можно увидеть.

Узнаваемые мелодии в исполнении военного оркестра Преображенского полка, шары и солнце - это снаружи. А внутри - ночной город с высоты птичьего полета и яркие огни. Это День города в миниатюре. Пять лет назад, в октябре 2017 года, на Сиреневой аллее ВДНХ появилась новая достопримечательность - павильон Макет Москвы. Центр столицы - как на ладони. Посетители павильона словно оказываются на уникальной смотровой площадке, которая в реальности была бы многокилометровой. А здесь - на 430 квадратных метрах с абсолютной точностью воссоздана значительная часть города - по внешним границам Садового и частично Третьего транспортного кольца.

Здесь все как в реальном городе, только меньше в 400 раз. Знаменитые Сталинские высотки в таком масштабе - по колено, а весь центр можно обойти за несколько минут. Правда, только по Москве-реке - чтобы не вызвать разрушений.

Кстати, в уменьшенной версии мегаполиса даже рябь на реке - как настоящая, бликует на солнце. Секрет - в специальном клеевом составе, которое нанесли на оргстекло.

"Вода лежит прямо на нуле, по ней ходить можно. Везде, где начинается рельеф, это уже сложные конструкции, перегородки, подушки, которые создают объем. На них стелился лист полистирола с газонами, травой, деревьями, на них наступать опасно, - рассказал Максим Дорошенко, макетчик-проектировщик.

Раз в неделю мини-город закрывается для посетителей. И на территории лилипутской Москвы появляются Гулливеры - проектировщики. К хрупкой "сухопутной" части макета добираться приходится по воздуху - поэтому макетчики по совместительству еще и альпинисты.

Все городское пространство - практически ручная работа, колоссальный и скрупулезный труд большой команды из макетчиков, чертежников и электриков. Мини-город несколько лет создавали из пластика по чертежам и фотографиям департамента градостроительной политики. На фрезерном станке вырезали заготовки с максимально допустимой детализацией для данного масштаба, которые вручную склеивали, красили и устанавливали светодиодную подсветку.На макете много старинных зданий, и каждое - своего рода шедевр микроархитектуры.

"На большинство зданий проектов нет, поэтому приходилось фотографировать, составлять новый проект нашим архитекторам. И уже по этим чертежам делать новые здания. Квадрига на Большом театре, если приблизить, все до деталей. Зоопарк, например, единственное животное, которое могли показать в этом масштабе – это жираф", - отметил Николай Оржиховский, руководитель павильона "Макет Москвы".

Город будто живет: на окнах видны тени - эффект присутствия создает специальная пленка. Жилые здания подсвечены теплым желтым светом, а административные - офисным белым, чтобы было видно разницу. Вечнозеленые деревья из проволоки и цветных опилок создают ощущение постоянного лета, но в мини-Москве бывают ливни и снегопады.

Времена года эффектно сменяют друг друга, это часть светотехнического шоу, всего за пять лет появилось десять таких медиаспектаклей и четыре видео-экскурсии. Сложной системой подсветки можно управлять. По желанию посетителей на город опускаются сумерки, появляется радуга или облака.

"Сейчас мы видим, как тяжелые осенние облака переходят по городу с одного конца в другой. Здесь задействованы верхний свет и внутренний, с подсветкой макета", - указала Евгения Колесникова, заместитель руководителя павильона "Макет Москвы".

Изначально макет задумывался как техническая модель для архитекторов, чтобы они могли наглядно представить, как в перспективе города будут выглядеть новые объекты. Но потом было решено открыть маленькую Москву для всех желающих. И теперь каждый месяц сюда приходят тысячи людей.

За пять лет макет Москвы дважды актуализировался - буквально разбирался на квадраты и менялся, снова превращаясь в точную уменьшенную копию лучшего города Земли.

Наталья Тарасова, Тимофей Проймин, Сергей Смирнов, Георгий Могунов, "ТВ Центр"

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