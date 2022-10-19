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В Совфеде опровергли изменение законодательства из-за новых указов Путина

17:17
  • среда
  • 19 октября 2022

Корректировать законы не потребуется

Никаких изменений в действующее законодательство в связи с указами президента России Владимира Путина вносить не предполагается. Об этом в среду, 19 октября, рассказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Полное видео заявления Путина о введении военного положения на новых территориях

Сенатор пояснил, что корректировать нормативно-правовые акты в связи с указом о введении военного положения в новых российских регионах не нужно — в законодательстве уже все учтено.

Как подчеркнул Косачев, "все уже имеется и прописано в нашем законодательстве", сообщает ТАСС.

19 октября президент России Владимир Путин провел заседание Совета безопасности, в ходе которого объявил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. При этом главы всех регионов страны будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. Специальный координационный совет возглавит премьер Михаил Мишустин.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что верхняя палата российского парламента рассмотрит указ президента о введении военного положения в новых российских регионах в кратчайший срок.

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