"Обиженные жизнью": что из себя представляет движение чайлдфри

Социологи и демографы говорят, что "осознанно бездетных" россиян становится больше

В Госдуме рассматривают законопроект о запрете пропаганды идей чайлдфри. Это идеология, подразумевающая добровольный отказ от рождения детей. Социологи и демографы говорят, что таких "осознанно бездетных" россиян становится больше и это очень тревожный признак. Сами чайлдфри парируют: это их выбор и их право. Правда, годам к сорока зачастую передумывают.

Вот они - завидные преимущества жизни чайлдфри. Об этом даже сочинили целую песню. Как утром можно спокойно потягиваться, а вечером - не учить уроки. Еще и на море можно поехать.

Певица Виктория Башкирова говорит и поет о том, как здорово без детей. Решение быть чайлдфри женщина приняла давно. Муж его полностью разделяет - Виктория в браке десять лет. С супругом познакомилась на тематической вечеринке для людей с убеждением не становиться родителями.

"Это собственное нежелание, просто не хочется. Я, например, с детства не питала желания общаться с детьми. У меня лучший друг был книгой. Это безумие воспитывать ребенка, которого ты не хотел", - говорит Башкирова.

Впервые о чайлдфри заговорили на Западе в 60-х - в эпоху хиппи и "свободной любви". В России первые подобные объединения стали появляться в начале нулевых. "Сознательно бездетные" считают, что без лишней ответственности за чужую жизнь проще путешествовать и строить карьеру. А потомство воспринимают как обузу и помеху для самореализации.

Такой образ мыслей кажется чуждым и примитивными Ольге Комиссаровой - у нее семеро детей. Старшей дочери - уже 25, а младшему сыну- 6 лет.

"Обиженные жизнью, обиженные судьбой. И настолько им скучно. Жизнь без детей, без семьи это, по-моему, скучно. Вот просто нечем заняться. Сходив в кино и посидев в баре - ой, я устал, пойду-ка я домой. У меня такого не может быть, потому что вся жизнь - это энергия, и я имею больше, чем они", - считает Комиссарова.

История Ольги - поразительная. Сама из детдома, мать лишили родительских прав, когда ей было полгода. Со временем женщина узнала, что у нее есть пятеро старших братьев и сестер. Ольга не позволила прошлому влиять на свою жизнь - простила мать и ухаживала за ней, создала семью, о какой сама мечтала в детстве. Сейчас старшие дочери живут отдельно, приезжают в гости. В свои 47 Ольга - трижды бабушка.

В чатах "для своих" у чайлдфри тема детей под запретом. У себя на страницах они называют "младенцами" домашних животных. При этом виртуальных сообществ для "бездетных по выбору" становится все больше. Кто-то не желает жертвовать своим комфортом, а кто-то испытывает отвращение ко всему, что связано с материнством. Нередко это приобретает агрессивные формы.

"Они начинают оскорблять, особенно многодетных. "Крысомамки", "дети -опарыши". Буквально обвиняя в том, что многодетные семьи - это какие-то инкубаторы, свиноматки и так далее. Это агрессивный формат. Потому что таким образом они себя возвеличивают и утверждают", - отметил Юрий Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития.

По данным опросов, за десять лет убежденных чайлдфри в России стало больше в два раза - их уже может быть около миллиона. Эта идеология, которая заражает все больше людей, ужасает демографов.

"Чайлдфри работает на смертостратегию. С 1964 года в стране больше нет простого воспроизводства. Более того, с 1992 года началось открытое вымирание, сформирован, по сути, культ "полуторадетной" семьи. С этим культом к концу столетия нас будет половина", - продолжает Крупнов.

В том числе поэтому идеологию бездетности могут признать опасной на правительственном уровне. Сейчас в Госдуме рассматривается законопроект о запрете пропаганды идей чайлдфри среди несовершеннолетних.

"Сегодня мы не хотели бы наши юные детские головы забивать вот этой субкультурой. Эгоизм - я один, не надо детей. Это уму непостижимо. Наша основа - на высоком государственном уровне защита материнства, детства, отцовства", - заявила Римма Утяшева, депутат Государственной думы.

В случае принятия законопроекта пропаганда чайлдфри будет наказываться административно, а возможно, и уголовно. Впрочем, это не помешает приверженцам идеи отказа от детей остаться при своем мнении. А вот повысит ли рождаемость - неизвестно.

Наталья Тарасова, Вероника Ермолова, Роман Борискин, Анна Морозова, Марина Глебова, Илья Швырев, "ТВ Центр"

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