Смертность в России вернулась к допандемийному уровню

Показатель ожидаемой продолжительности жизни растет

В России показатели смертности во втором полугодии 2022 года вернулись к уровню до пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 19 октября, рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Кузнецов пояснил, что этого удалось добиться благодаря совершенствованию подходов к организации и оказанию медицинской помощи при хронических неинфекционных заболеваниях.

По словам представителя Минздрава, показатель ожидаемой продолжительности жизни растет и по итогам 2022 года может превзойти целевое значение в 71,03 года, установленное Единым планом по достижению национальных целей развития, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Минздраве рассказали, что главной задачей российской системы здравоохранения является обеспечение продолжительности жизни граждан в 78 лет, поэтому важны именно профилактические программы, предупреждение заболеваний, вакцинация. Глава Минздрава Михаил Мурашко подчеркнул, что по этому направлению необходима "быстрая победа".

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