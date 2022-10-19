Совфед утвердил введение военного положения в новых регионах

Верхняя палата российского парламента рассмотрела указ президента

Совет Федерации в ходе заседания в среду, 19 октября, утвердил указ президента России Владимира Путина о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Военное положение вводится на новых территориях в полночь 20 октября 2022 года. Правительству России в соответствии с предложениями профильных ведомств и Главного управления специальных программ президента России в трехдневный срок поручено представить предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение.

Глава правительства Михаил Мишустин подчеркнул, что на руководителей регионов ложится особая ответственность, поскольку они получают дополнительные полномочия для реализации поставленных президентом задач. Своим заместителям Мишустин поручил следить за достижением обозначенных целей.

Премьер-министр подчеркнул, что все поручения главы государства должны быть выполнены неукоснительно и точно в срок, сообщает РИА Новости.

19 октября президент России Владимир Путин провел заседание Совета безопасности, в ходе которого объявил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

В Совете Федерации после этого пояснили, что никаких дополнительных изменений в законы в связи с указами президента России Владимира Путина вносить не потребуется, поскольку "все уже имеется и прописано в нашем законодательстве".

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