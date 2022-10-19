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Мишустин раздал поручения после заседания Совбеза

18:19
  • среда
  • 19 октября 2022

Все распоряжения президента должны быть выполнены точно и своевременно

Федеральные министерства, ведомства и региональные власти должны четко и слаженно решать вопросы обеспечения потребностей армии и мобилизованных граждан, который обсуждались Советом безопасности. Об этом в среду, 19 октября, рассказал глава российского правительства Михаил Мишустин.

Полное видео заявления Путина о введении военного положения на новых территориях
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Мишустин напомнил заявление президента России Владимира Путина о том, что денежное довольствие мобилизованных не может быть меньше 195 тысяч рублей в месяц, в том числе для тех, кто пока проходит подготовку и обучение. Глава кабмина поручил министру финансов Антону Силуанову лично проконтролировать этот вопрос.

Кроме того, необходимо обеспечить участников специальной военной операции всем необходимым: экипировкой, снаряжением, медицинской помощью, лекарствами, питанием, соответствующими бытовыми условиями, подчеркнул Мишустин.

Наряду с этим необходимо позаботиться о родных и близких наших защитников, заявил Мишустин и поручил см заместителям, курирующим федеральные округа, проследить, как губернаторы исполняют полномочия по оказанию помощи семьям мобилизованных.

Доклады главе государства по вопросу обеспечения потребностей при спецоперации будут представляться еженедельно, цитирует премьер-министра пресс-служба правительства.

19 октября президент России Владимир Путин провел заседание Совета безопасности, в ходе которого объявил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. В тот же день Совет Федерации утвердил президентский указ. Военное положение вводится на новых территориях в полночь 20 октября 2022 года.

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Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
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