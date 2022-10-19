В Совфеде опровергли привлечение срочников к спецоперации

Этого не изменит военное положение в новых российских регионах

Введение военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не предполагает участие военнослужащих, проходящих срочную службу, в специальной военной операции. Об этом в среду, 19 октября, рассказал председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Сенатор подчеркнул, что срочников не будут отправлять в зону спецоперации и привлекать к участию в ней. Бондарев напомнил, что ранее "было определено, где могут принимать участие срочники", сообщает ТАСС.

Очередной осенний призыв начался в России 1 октября, указ подписал президент России Владимир Путин.

В Генштабе заверили, что граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут, а все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания.

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