Посла Чехии вызвали в МИД России

Москву удивила непропорциональная реакция Праги на ситуацию с "Чешским домом"

Министерство иностранных дел России в среду, 19 октября, пригласило посла Чехии в Москве в связи с ситуацией вокруг "Чешского дома" — это комплекс зданий на Тверской-Ямской улице в российской столице рядом с посольством Чехии, который является крупнейшей по площади собственностью Чешской Республики за рубежом.

В МИД России отметили, что решение управы Тверского района Москвы о демонтаже части внешнего ограждения "Чешского дома" было принято в соответствии с постановлением столичного правительства об освобождении земельных участков от незаконно размещенных на них объектов. Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, "здесь нет политики".

Однако российская сторона обескуражена непропорциональной реакцией и нагнетанием эмоций со стороны высших чешских официальных лиц по этой теме, которая в Праге преподносится чуть ли не как главная проблема в отношениях двух государств, рассказали в МИД.

В связи с этим Москва призвала Прагу "не срываться на язык угроз, стремиться к поиску взаимоприемлемых развязок по дипканалам". В МИД России подчеркнули, что линия на обеспечение вопросов нормального функционирования собственности зарубежных стран в Москве вне зависимости от ее статуса остается неизменной, сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее власти Чехии заявили, что в связи с якобы ухудшением ситуации с безопасностью на российской территории прежде всего для граждан стран Евросоюза и государств — членов НАТО чехам рекомендовано уехать из России.

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