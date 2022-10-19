Почти 10 тысяч мобилизованных многодетных отцов вернули домой

Об этом рассказал спикер Госдумы

Более 9,5 тыс. многодетных отцов отозваны из воинских частей, решения об их мобилизации отменены. Об этом в среду, 19 октября, рассказал председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.

Политик написал в своем Telegram-канале, что мужчины, имеющие трех и более детей, освобождены от частичной мобилизации. По этой причине отменены решения о призыве в отношении более 9500 таких россиян — они отозваны из воинских частей и возвращены к семьям.

Володин призвал призывные комиссии руководствоваться директивами Минобороны и Генштаба, а также пообещал, что контроль со стороны депутатов Государственной думы будет обеспечен.

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев ранее призвал Министерство обороны соблюдать правила призыва во время частичной мобилизации. Он указал на случаи формального отношения военных комиссариатов, которые нередко используют в своей работе логику "палочной системы". Фадеев также упомянул случаи призыва в ряды Вооруженных сил в рамках частичной мобилизации многодетных отцов, которые не должны были попасть под призыв.

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