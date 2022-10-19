Военное положение и нужды мобилизации: главное из заявлений Путина на Совбезе

От всех руководителей субъектов федерации требуются согласованные действия

Сегодня Владимир Путин провел заседание Совета безопасности. Основным вопросом стало введение военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Данный режим в этих территориях действовал еще до вступления в состав России. Но с сегодняшнего дня он официально закреплен указом президента и утвержден Советом Федерации. Глава государства также предусмотрел четыре уровня реагирования на возникающие угрозы, в зависимости от местоположения регионов. Их главам теперь даны дополнительные полномочия для оперативного реагирования на экстренные ситуации.

Военное положение, отмечает Владимир Путин, в ДНР, ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях действовало и до их вступления в состав России. Теперь же чтобы должным образом обеспечить безопасность этих территорий, необходимо оформить статус уже в рамках российского законодательства.

"Мной подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах Российской Федерации. Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации. О принятом решении проинформирована и Государственная дума", - сказал президент.

Вопрос о защитите новых регионов стоит остро. Их жители на референдумах выразили свою волю: они хотят быть с Россией. Но, как известно, киевский режим отказывается признавать выбор людей. Не желает идти на переговоры. Продолжаются обстрелы, в результате которых гибнут люди.

"Неонацисты используют откровенно террористические методы, диверсии на объектах жизнеобеспечения, устраивают покушения на представителей местных органов власти. Как и их идейные предшественники - бандеровцы, пособники Гитлера - пытаются создать бандитское подполье, засылают на нашу территорию диверсионные группы. Именно украинскими спецслужбами был организован взрыв на Крымском мосту. Нами пресечены теракты и в других регионах России, в том числе в местах массового пребывания людей, в отношении объектов транспорта, энергетики, хочу подчеркнуть, в том числе и объектов ядерной энергетики", - подчеркнул российский лидер.

Учитывая угрозы такого уровня и масштаба, продолжает Путин, важно наделить дополнительными полномочиями руководителей всех российских регионов.

"Высшие должностные лица субъектов федерации должны уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищенность критически важных объектов, поддержанию общественного порядка, повышению устойчивости работы экономики, промышленности, налаживанию и расширению выпуска продукции, необходимой для специальной военной операции. Для координации работы главы регионов получат полномочия создавать соответствующие штабы", - указал глава государства.

Так как обстановка в разных регионах не одинаковая, в указе президента предусмотрено четыре уровня реагирования на возникающие риски. На территории четырех новых субъектов федерации вводится режим максимального уровня. Будут созданы штабы территориальной обороны - строго по закону. Не для привлечения к боевым действиям гражданского населения, как на Украине, а для координации всех органов власти на местах.

В Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях - то есть на приграничных с Украиной территориях - вводят средний уровень реагирования. Он предполагает особый график работы транспорта, связи и объектов энергетики. Возможно временное отселение из опасных районов, досмотр транспортных средств и ограничение свободы передвижения. Также будет усилена охрана общественного порядка, военных и особо важных гражданских объектов.

В других регионах Центрального и Южного федеральных округов вводится уровень повышенной готовности. В остальных же областях - режим базовой готовности.

"Прошу мэра Москвы, который возглавляет комиссию Государственного Совета по направлению "Государственное и муниципальное управление", совместно с администрацией президента подключиться к обеспечению координации работы регионов при реализации мер, предусмотренных настоящим указом, и взаимодействия субъектов федерации с федеральными органами власти. Поручаю также главам тех регионов России незамедлительно приступить к выполнению положений указа", - уточнил Путин.

За координацию Сергей Собянин отвечал и в период пандемии. Причем крайне успешно: больницы справлялись с наплывом заболевших, как часы работала система профилактики коронавируса по всей стране. Сегодня мэр Москвы обратился в своем блоге к жителям столицы и заверил их, что ограничивать обычный ритм жизни в городе в связи с новым указом президента в настоящий момент не будут.

Чтобы поставленные задачи выполнялись эффективно, решено также создать специальный координационный совет. Его возглавит глава правительства, а в состав войдут вице-премьеры, министры социально-экономического блока, представители силовых ведомств, администрации президента, а также Госсовета. Михаил Мишустин будет регулярно докладывать Владимиру Путину о проделанной работе. Сегодня он сообщил, что указ о создании новой структуры подготовлен и передан главе государства.

"Цель новой структуры - оперативно принимать меры для формирования и выполнения целевого задания по всем ключевым направлениям. В том числе по поставкам оборудования и техники для наших военных, для проведения строительных работ, по предоставлению транспорта. Надо быстро нарастить выпуск востребованной продукции и для этого в полной мере задействовать возможности оборонно- промышленного комплекса, активно привлекать предпринимательское сообщество. Только совместными усилиями мы обеспечим эффективное достижение целей, которые стоят перед нашей страной", - сообщил глава кабмина.

Важнейшая задача, как отметил сегодня Путин, - обеспечить всем необходимым российских воинов, какие бы задачи они ни выполняли. Это касается оборудования казарм и мест дислокации, бытовых условий, экипировки и снаряжения, питания и медицинского обслуживания.

"Известно и о проблемах, возникших в последнее время с выплатами денежного довольствия военнослужащим, призванным в рамках частичной мобилизации. Сегодня мной подписано поручение о неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров выплат. Они должны составлять, напомню, не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц, особо подчеркну, включая период подготовки и обучения личного состава. Также поручаю главам регионов совместно с Народным фронтом, движением "МыВместе", волонтерами взять под контроль оказание всесторонней поддержки семьям, чьи родные призваны на военную службу по мобилизации", - сказал российский лидер.

Президент еще раз подчеркнул: сейчас как никогда Россия и ее народ должны сплотиться, действовать слаженно.

"Те, кто сегодня на передовой, кто проходит подготовку на полигонах и в учебных центрах, должны чувствовать нашу поддержку, знать, что за ними - огромная, великая страна, единый, сплоченный народ. Уверен, что наши рабочие, инженеры, предприниматели и далее будут эффективно решать задачи, которые стоят сегодня перед оборонно-промышленным комплексом, перед экономикой. Еще раз подчеркну: сегодня необходима собранность от всех уровней власти. Особая ответственность возлагается на глав регионов, которые получили дополнительные полномочия. От всех руководителей субъектов федерации требуются согласованные действия, готовность принимать быстрые, выверенные решения. Нужно быть постоянно в контакте с людьми, предприятиями, с трудовыми коллективами", - указал президент.

Указ Путина о введении военного положения на территории четырех регионов оперативно поступил в Совет Федерации. И сенаторы утвердили его единогласно.

"Я абсолютно уверена, что военное положение в Донецкой народной республике, Луганской народной республике, Херсонской и Запорожской областях позволит быстрее нам продвинуться в достижении нашей главной конечной цели - возвращению этих регионов к мирной жизни без страха обстрелов и бомбежек. Чтобы люди как можно скорее смогли вернуться на свою родную землю, в свои дома, к созидательному труду, воспитанию детей", - отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

По закону, после одобрения Советом Федерации указ президента о введении военного положения в ДНР, ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях вступает в силу с даты, предложенной главой государства. То есть с нуля часов 20 октября.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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