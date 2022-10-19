В правительстве Трасс произошла вторая отставка министра

Правительство было сформировано в начале сентября

Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман подала в отставку, передает агентство PA.

Ранее глава британского МВД открыто раскритиковала премьера Лиз Трасс за решение отказаться от сокращения максимальной ставки подоходного налога с 45% до 40%.

Вместе с тем сама Браверман заявила, что уходит по причине использования личной электронной почты в служебных целях.

Это уже вторая министерская отставка в правительстве Трасс. 14 октября премьер уволила главу Минфина Квази Квартенга. Правительство было сформировано в начале сентября.

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