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В правительстве Трасс произошла вторая отставка министра

19:26
  • среда
  • 19 октября 2022

Правительство было сформировано в начале сентября

Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман подала в отставку, передает агентство PA.

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Ранее глава британского МВД открыто раскритиковала премьера Лиз Трасс за решение отказаться от сокращения максимальной ставки подоходного налога с 45% до 40%.

Вместе с тем сама Браверман заявила, что уходит по причине использования личной электронной почты в служебных целях.

Это уже вторая министерская отставка в правительстве Трасс. 14 октября премьер уволила главу Минфина Квази Квартенга. Правительство было сформировано в начале сентября.

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Суэлла Браверман
Суэлла Браверман
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