Росстат сообщил о замедлении инфляции

Показатель снизился и в недельном, и в годовом исчислении

Инфляция в России в период с 11 по 17 октября 2022 года составила 0,02% снизившись с 0,03% в предшествовавшую неделю 0,07%. Это следует из данных Росстата, опубликованных в среду, 19 октября.

В ведомстве подсчитали, что с начала октября потребительские цены в РФ к 17 октября выросли на 0,08%, при этом с начала 2022 года к 17 октября цены выросли на 10,55%. В годовом выражении инфляция замедлилась до 13,1%.

Вместе с тем прирост цен на плодоовощную продукцию ускорился с 1,1% до 1,2%. В частности, помидоры подорожали на 5%, бананы – на 3,4%, огурцы – на 1,9%, капуста – на 1,3%, картофель – на 0,9%, свекла – на 0,4%, лук – на 0,3%. Цены на морковь и яблоки снизились на 1,4%.

В других категориях продовольственной продукции сильнее всего подешевели гречка, сахар и подсолнечное масло — на 0,99%, 0,56% и 0,5% соответственно.

Подорожание наблюдалось по 11 наименованиям продуктов, включая куриные яйца (на 1,86%), питьевое цельное стерилизованное молоко (на 0,5%), сметану (на 0,38%), мороженую рыбу и сливочное масло (на 0,27%), говядину и вермишель (на 0,19%), соль (на 0,16%).

Среди непродовольственных товаров заметнее всего подорожали сухие корма для домашних животных – на 0,61%, спички и туалетная бумага – на 0,28% и 0,25% соответственно, зубные пасты – на 0,18%, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в стране постепенно замедляется инфляция, упав с пикового значения в 17,8% в апреле до 13,7% в сентябре. По мнению Медведева, есть все основания полагать, что по результатам 2022 года инфляция составит не более 12%.

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