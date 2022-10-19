Госдеп высказался в поддержку экспорта российских энергоносителей

США отметили их важность для развивающихся стран

Американские власти поддерживают дальнейшую продажу энергоносителей Россией, особенно в развивающиеся страны. Такое заявление сделал в среду, 19 октября, координатор американской санкционной политики Джеймс О'Брайен.

Представитель Госдепартамента заявил, что Вашингтон поощряет продажу Россией энергоносителей, "поскольку энергоносители важны, особенно для развивающегося мира".

При этом О'Брайен признал, что введенные Соединенными Штатами антироссийские санкции и экспортные ограничения затрагивают "все континенты". Тем не менее, чиновник назвал мишенью рестрикций именно Россию, сообщает ТАСС.

Обозреватель издания The American Conservative Ласло Бернат Веспреми ранее заявил, что перебои с поставками продовольствия и теплоснабжением, а также периодические отключение электричества и мобильных сетей как последствия санкций против России ведут к непредсказуемым последствиям, вплоть до гражданских войн в европейских странах.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"