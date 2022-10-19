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Госдеп высказался в поддержку экспорта российских энергоносителей

19:58
  • среда
  • 19 октября 2022

США отметили их важность для развивающихся стран

Американские власти поддерживают дальнейшую продажу энергоносителей Россией, особенно в развивающиеся страны. Такое заявление сделал в среду, 19 октября, координатор американской санкционной политики Джеймс О'Брайен.
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Представитель Госдепартамента заявил, что Вашингтон поощряет продажу Россией энергоносителей, "поскольку энергоносители важны, особенно для развивающегося мира".

При этом О'Брайен признал, что введенные Соединенными Штатами антироссийские санкции и экспортные ограничения затрагивают "все континенты". Тем не менее, чиновник назвал мишенью рестрикций именно Россию, сообщает ТАСС.

Обозреватель издания The American Conservative Ласло Бернат Веспреми ранее заявил, что перебои с поставками продовольствия и теплоснабжением, а также периодические отключение электричества и мобильных сетей как последствия санкций против России ведут к непредсказуемым последствиям, вплоть до гражданских войн в европейских странах.

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