Еще одна проблема состоит в бесконтрольной подпитке западным оружием

Директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин заявил, что украинские дипломатические представительства вербуют наемников для ведения боевых действий из числа участников террористических организаций.

"При этом приоритет отдается выходцам из Центральной Азии", - уточнил спикер (цитат по ТАСС).

Он добавил, что еще одна проблема состоит в бесконтрольной подпитке оружием, которое поставляют Киеву его западные партнеры. При этом, по некоторым оценкам, 15-20% этого оружия попадает в руки террористических группировок.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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