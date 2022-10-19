Эрдоган призвал Зеленского возобновить переговоры с Россией

Переговорный процесс был прерван в апреле по инициативе Киева

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 19 октября, провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Стороны обсудили ситуацию на Украине.

Как рассказали в канцелярии Эрдогана, президент Турции призвал украинского коллегу вернуться за стол переговоров с Россией и выразил мнение, что "дипломатическое решение конфликта должно быть сохранено при любых обстоятельствах".

При этом Эрдоган выразил готовность внести любой вклад в прекращение боевых действий на Украине путем переговоров, сообщает РИА Новости.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что Россия не демонстрирует настроя на добросовестный диалог по Украине, хотя ряд российских должностных лиц, включая самого президента России Владимира Путина, "давали понять, что Россия может быть заинтересована в переговорах".

При этом глава российского МИД Сергей Лавров уже отмечал, что утверждения американской стороны о том, что Россия якобы отказывается от переговоров по Украине, являются ложью.

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