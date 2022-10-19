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Болгария не поедет на "Евровидение" из-за нехватки денег

20:17
  • среда
  • 19 октября 2022

"Евровидение-2023" пройдет в британском Ливерпуле с 9 по 13 мая

Как сообщает издание "24 часа", Болгария не примет участие в музыкальном конкурсе "Евровидение-2023" из-за недостатка финансов.

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Решение об отказе от конкурса приняло правление Болгарского национального телевидения.

В заметке уточняется, что бюджет вещателя сократился на 2 миллиона левов (более миллиона долларов), а расходы выросли почти в три раза.

"Евровидение-2023" пройдет в британском Ливерпуле с 9 по 13 мая. От участие прежде уже отказались Черногория, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Андорра, Словакия, Люксембург и Монако.

Оставшимся странам придется выплатить увеличенные взносы.

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