В ООН опровергли договоренность о продлении зерновой сделки

Москва ранее допускала отказ от пролонгации соглашения

Дискуссии по вопросу о продлении договоренностей об экспорте продовольствия и удобрений из России и с Украины продолжаются, достичь соглашения пока не удалось. Об этом в среду, 19 октября, рассказал представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Представитель международной организации сообщил, что "активные и интенсивные дискуссии по многим направлениям" ведутся с Россией, Украиной, а также с Евросоюзом, Великобританией и США.

Активность в обсуждении продления зерновой сделки высока, подтвердил Дюжаррик. Однако он отказался конкретизировать подробности дискуссий, заявив лишь, что в ООН стремятся "продлить и расширить сделку, облегчить выход российских удобрений на рынки", сообщает ТАСС.

Срок действия соглашения по экспорту украинской и российской сельхозпродукции истекает в ноябре. Стороны обсуждают возможность продления сделки, однако в Москве допускали отказ от ее пролонгации.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, что Москва может отказаться от продления "продовольственной сделки", поскольку ее не устраивает реализация положений по вывозу российского зерна и удобрений. Дипломат заявил, что "нам удалось достичь сделки, но ничего не работает с российской стороной", до сих пор ни одно российское судно не вывезло из российских портов российское зерно на экспорт.

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