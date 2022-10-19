Сеть "Вкусно и точка" решила повысить цены

Причина - рост себестоимости продуктов

Сменившая в России Mcdonald’s сеть "Вкусно и точка" подтвердила, что с завтрашнего дня повысит цены, пишет РБК.

Уточняется, что речь идет о части бургеров. Причина - рост себестоимости продуктов.

Изначально о повышении цен сообщил телеграм-канал Mash. Сообщалось, что "Биг спешл", сменивший "Биг тейсти", будет стоить 290 рублей вместо 269, "Гранд" - 175 рублей вместо 164. При этом классический гамбургер вырастет в цене до 59 рублей.

Всего подорожает шесть позиций из 300.

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