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В Молдавии нашли деньги на оплату российского газа

21:02
  • среда
  • 19 октября 2022

Кишинёв задолжал "Газпрому" за сентябрьские поставки

Власти Молдавии предоставят кредит "Молдовагазу", чтобы компания могла рассчитаться с "Газпромом" за поставки газа. Об этом в среду, 19 октября, рассказал молдавский вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.
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Как отметил Спыну, в Кишинёве прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Кабмин предложил выделить "Молдовагазу" кредит под залог газотранспортной системы страны.

Это решение позволит "Молдовагазу" полностью оплатить "Газпрому" потребление газа за сентябрь, а также перечислить российской компании аванс за октябрь, написал вице-премьер в своем Telegram-канале.

Ранее "Газпром" предупредил, что если Молдавия продолжит задерживать оплату за газ и просить отсрочки, то поставки топлива могут прекратиться в любой момент. Как напомнили в российской компании, "Молдовагаз" на протяжении 2022 года регулярно нарушал условия контракта по сроку оплаты за поставленный газ и просил о смягчении контрактных обязательств.

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