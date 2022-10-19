ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Bild: президент Германии отказался ехать в Киев

21:17
  • среда
  • 19 октября 2022

Поездка планировалась на 20 октября

Берлин принял решение отменить запланированную рабочую поездку президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера на Украину. Об этом в среду, 19 октября, рассказали осведомленные источники.
МИД России заявил демарш послам Германии, Дании и Швеции

По сведениям Bild, решение отменить поездку, назначенную на 20 октября, было принято из соображений безопасности по рекомендации Министерства иностранных дел Германии, а также Министерства внутренних дел и органов безопасности ФРГ.

В Киеве, как пишет издание, отмена визита Штайнмайера вызвала резкое недовольство. В правительстве Украины журналистам Bild заявили, что "пока федеральный президент отменяет свой визит, есть много иностранных дипломатов и гостей, которые хотят присутствовать в столице прямо сейчас".

Официальные комментарии германских властей и украинской стороны по этому поводу не поступали.

Визит Штайнмайера на Украину носил бы символический характер. Политик собирался в Киев еще несколько месяцев назад для демонстрации общеевропейской солидарности с Украиной. Но ему оказались не рады в украинской столице из-за тесных связей с Россией и поддержки "Северного потока". Визит не был согласован с офисом Зеленского и его пришлось отложить. Однако после этого украинские власти вновь позвали президента ФРГ в Киев.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Франк-Вальтер Штайнмайер
Франк-Вальтер Штайнмайер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.