Bild: президент Германии отказался ехать в Киев

Поездка планировалась на 20 октября

Берлин принял решение отменить запланированную рабочую поездку президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера на Украину. Об этом в среду, 19 октября, рассказали осведомленные источники.

По сведениям Bild, решение отменить поездку, назначенную на 20 октября, было принято из соображений безопасности по рекомендации Министерства иностранных дел Германии, а также Министерства внутренних дел и органов безопасности ФРГ.

В Киеве, как пишет издание, отмена визита Штайнмайера вызвала резкое недовольство. В правительстве Украины журналистам Bild заявили, что "пока федеральный президент отменяет свой визит, есть много иностранных дипломатов и гостей, которые хотят присутствовать в столице прямо сейчас".

Официальные комментарии германских властей и украинской стороны по этому поводу не поступали.

Визит Штайнмайера на Украину носил бы символический характер. Политик собирался в Киев еще несколько месяцев назад для демонстрации общеевропейской солидарности с Украиной. Но ему оказались не рады в украинской столице из-за тесных связей с Россией и поддержки "Северного потока". Визит не был согласован с офисом Зеленского и его пришлось отложить. Однако после этого украинские власти вновь позвали президента ФРГ в Киев.

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