Брюссель предупредил Киев о больших испытаниях зимой

ЕС увеличит объемы гуманитарной помощи Украине

Предстоящая зима принесет Украине большие испытания, к которым необходимо подготовиться. Такое заявление в среду, 19 октября, сделал еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

Как уточнили в Брюсселе, чиновник посетил Украину для координации одной из наиболее значительных операций ЕС по реагированию на кризисные ситуации.

В ходе поездки в Киев Ленарчич рассказал, что временные зимние убежища будут развернуты в Ровно, Буче и Харькове.

Кроме того, Евросоюз увеличит на 175 млн евро гуманитарную помощь Украине. Эти средства используют, чтобы предоставить наиболее уязвимым украинцам доступ к воде, еде и образованию, а также защите от зимних холодов, цитирует представителя Еврокомиссии ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 10 октября, когда Россия начала наносить массированные удары по объектам украинской инфраструктуры, 30% электростанций Украины были разрушены, что вызвало массовые отключения электричества по всей стране. В Киеве отмечали, что населению страны надо готовиться к экономии электроэнергии этой зимой.

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