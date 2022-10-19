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США предъявили пяти россиянам обвинения в уклонении от санкций

22:01
  • среда
  • 19 октября 2022

Об этом рассказали в американском Минюсте

Американские власти выдвинули обвинения в уклонении от исполнения санкционных мер и отмывании денег в отношении пяти граждан России, а также двух нефтетрейдеров. Об этом в среду, 19 октября, рассказали в Министерстве юстиции США.
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Как уточнило ведомство, обвинения предъявлены сыну губернатора Красноярского края Артему Уссу, а также Юрию Орехову, Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову.

Двое россиян, которым предъявлены обвинения в США, были задержаны в Германии и Италии. В настоящее время готовится их экстрадиция в Соединенные Штаты. Среди них находится и Артем Усс.

Что касается нефтетрейдеров, по делу проходят Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото, которых американские власти называют посредниками в нелегальных нефтяных сделках с венесуэльской компанией PDVSA, сообщает РИА Новости.

В США ранее рассказали, что работают над сбором сведений, которые "улучшат наше понимание" путей обхода антироссийских санкций. Эта задача решается в сотрудничестве с правоохранительными органами, Комиссией по ценным бумагам и биржам США и Агентством по регулированию деятельности финансовых институтов.

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