Опубликованы кадры обрушения купола мечети в Джакарте

Причиной пожара могли стать искры от сварки

В столице Индонезии Джакарте сегодня произошел сильный пожар. Горела Большая мечеть исламского центра, передает "ТВ Центр".

Как сообщают местные власти, в момент ЧП в здании никого не было, поскольку там шли ремонтные работы. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

По предварительным данным, причиной пожара могли стать искры от сварки. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось и в считанные минуты охватило весь купол мечети.

В итоге гигантская конструкция, объятая огнем и клубами черного дыма, не выдержала и обрушилась.

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