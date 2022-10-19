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Опубликованы кадры обрушения купола мечети в Джакарте

22:40
  • среда
  • 19 октября 2022

Причиной пожара могли стать искры от сварки

В столице Индонезии Джакарте сегодня произошел сильный пожар. Горела Большая мечеть исламского центра, передает "ТВ Центр".

Как сообщают местные власти, в момент ЧП в здании никого не было, поскольку там шли ремонтные работы. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

По предварительным данным, причиной пожара могли стать искры от сварки. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось и в считанные минуты охватило весь купол мечети.

В итоге гигантская конструкция, объятая огнем и клубами черного дыма, не выдержала и обрушилась.

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Горщая мечеть в Джакарте
Горщая мечеть в Джакарте
Горщая мечеть в Джакарте
Горщая мечеть в Джакарте
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