США открестились от попыток помешать встрече Байдена и Путина на саммите G20

Саммит пройдет в ноябре

Сообщения о том, что власти США пытаются не допустить встречи Путина и Байдена на предстоящем саммите G20, не соответствуют действительности. Об этом в среду, 19 октября, рассказали в американском Белом доме.

Как заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в ответ на просьбу прокомментировать сведения СМИ о стремлении американских властей помешать общению Байдена и Путина на полях саммита, это не так, сообщает ТАСС.

Ранее в Белом доме заявляли, что планов встречаться с президентом России Владимиром Путиным у американского лидера Джо Байдена нет, а слова президента США о возможности обсуждения обмена заключенными на высшем уровне на саммите G20 носили гипотетический характер.

При этом сам Байден, комментируя возможность личной встречи с российским лидером во время саммита G20, использовал уклончивую формулировку "посмотрим".

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