В Германии разрешат совершеннолетним покупать марихуану

Власти ждут внушительный экономический эффект

Зелёный дым и улыбки по всей Германии или новые рубежи свободы! Коалиция Социал-демократической партии, "Зелёных" и Свободной демократической партии радостно сообщили немецким избирателям о том, что пришли к соглашению о легализации каннабиса. Дозу марихуаны – каждому совершеннолетнему на законных основаниях.

Через несколько лет ждут мощного социального эффекта. Дефицит газа и бешеные цены на услуги ЖКХ - это всё ерунда. Продажа марихуаны даст сногсшибательный экономический эффект. Институт конкуренции в Дюссельдорфе уже спешит с расчётами: легализация травы даст бюджету почти 5 миллиардов евро! Конечно, нашлись и те, кто задаёт вопрос политикам в Берлине: ребята, вы там что, обкурились? Министр здравоохранения Баварии Клаус Холечек призвал канцлера Шольца остановить легализацию наркотика. А то получим граждан с отшибленной памятью, заторможенным мышлением и букетом психических расстройств. Шольц и сам недавно говорил:

"Во-первых, я никогда не курил траву... А, во-вторых, конечно, я считаю, что все наркотики влекут за собой проблемы. Я знаю людей, которые выкурили себе мозги и получили серьёзные психологические проблемы из-за того, что переборщили".

Так в этом и цель: выкурил себе все мозги - и проблем нет. Думать не надо, ни про Украину, ни про холодную квартиру. Улыбайся! Федеральный министр здравоохранения пояснил немцам: продавать травку будут только с 18 лет, в спецмагазинах и аптеках, не более 20 грамм в одни руки. Планируют также разрешить гражданам выращивать марихуану самостоятельно, пока не более двух кустов.

Зеленеет всё вокруг. Даже школьное питание. В городе Фрайбурге из школьного меню убрали мясо и рыбу, теперь только вегетарианские блюда. Горсовет пояснил: еда без мяса полезна для окружающей среды и благополучия животных. Зампредседателя совета родителей Фрайбурга поясняет: "Выбор между овощной лазаньей и варениками на пару - тоже выбор".

Конечно, это не от того, что мясо становится дорогим деликатесом. Сиротский обед из растений, правда, будет стоить не 3,80, как привыкли, а на евро больше. Но это вклад в зелёное будущее. В России ещё в первой половине 20 века семейные дискуссии о тотальном вегетарианстве вызвали всплеск разводов.

Но Германия - это же цивилизованная страна! Тот, кто до 18 питался исключительно растительной пищей, к совершеннолетию переходит на потребление марихуаны. И растит гербарий на подоконнике. Зелёный круговорот. А вдруг у них там, в дыму этом, в действительности всё не так, как на самом деле?

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