"Адекватная реакция": зачем в новых регионах ввели военное положение

Требуется быстрая и эффективная реакция на действия Киева

Почему именно сейчас принято решение о введении в четырех регионах военного положения? Что даст этот режим для решения задач спецоперации? Каких действий – а, возможно, провокаций - можно ожидать со стороны Киева?

Заявления президента, сделанные на заседании Совбеза, а также принятые на их основе решения стали главной темой программы "События. 25-й час". Алексей Фролов обсудил их с главным редактором журнала "Национальная оборона" Игорем Коротченко.

"Очень сложная ситуация. Ожидаются и провокации, и удары ВСУ, причем с использованием самых варварских способов и методов ведения вооруженной борьбы, включая подрыв плотин. И в этой ситуации требуется быстрая, адекватная, эффективная реакция", - рассказал он.

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