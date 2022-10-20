Минобороны показало, на что способны гаубицы Д-30

Они успешно применяются в зоне СВО

В зоне проведения спецоперации работают подразделения ВДВ. Наши десантники наносят серьёзный урон националистам. Минобороны опубликовало кадры боевой работы 122-миллиметровых гаубиц Д-30.

Корректировку огня и контроль поражения целей ведут с помощью беспилотных летательных аппаратов. Наши артиллеристы успешно уничтожают миномётные батареи, пункты управления и бронетехнику националистов - в том числе технику иностранного производства.

А это кадры уничтожения техники ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов. Ликвидирована гаубица Мста-Б, радиолокационные комплексы противника, танк и несколько автомобилей. Координаты вражеских объектов наши военные получают в режиме реального времени благодаря непрерывной разведке.

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