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Уничтожил пикапы с пулеметами: представлены новые герои СВО

09:25
  • четверг
  • 20 октября 2022

Они проявили мужество

В нашем оборонном ведомстве рассказали о новых примерах мужества и отваги защитников Донбасса.
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Зенитный расчёт под командованием старшего лейтенанта Максима Власенко прикрывал наступающие российские подразделения и, несмотря на обстрелы с позиций националистов, уничтожил четыре беспилотника ВСУ.

Артиллерийская батарея сержанта Андрея Рудикова уничтожила наблюдательный пункт, склад с боеприпасами, три миномёта и более 15 националистов, благодаря чему наши военные смогли продолжить стремительное продвижение вглубь позиций противника.

Прапорщик Михаил Оборин, оказавшись под плотным огнём со стороны радикалов, рискуя жизнью, организовал резервный канал связи для оперативной координации подразделений. Это позволило отразить атаку противника.

Ефрейтор Павел Кондратьев вместе со своим расчётом боевой машины РСЗО нанёс серьёзный урон украинским неонацистам, уничтожив до 30 радикалов и несколько пикапов, на которых были установлены пулемёты.

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